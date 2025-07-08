"Це плювок в обличчя": реакція України на допуск росіян до ЧС-2025 з фехтування

Міжнародна федерація фехтування (FIE) оголосила список учасників чемпіонату світу, який проходитиме в Тбілісі з 22 по 26 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне спорт" .

FIE дозволила участь росіянам, пов’язаним з армією РФ

Зі 121 спортсмена, допущеного до змагань, 37 заявлені в статусі "нейтральних", серед яких є й ті, хто безпосередньо пов’язаний зі збройними силами Росії.

Попри це, FIE дозволила їм виступати у командному форматі. Аналогічне рішення вже було ухвалене на Євро, а тепер і на чемпіонаті світу.

Позиція МОК залишилася без уваги

Ще у 2023 році Міжнародний олімпійський комітет закликав міжнародні федерації допускати росіян та білорусів виключно за умови дотримання низки обмежень.

Зокрема, було заборонено участь спортсменів, які служать у збройних силах, а також використання національної символіки.

Попри рекомендації МОК, FIE допустила до змагань атлетів, пов’язаних із російськими військовими структурами.

Зокрема, у заявці фігурують майор армії РФ Софья Вєлікая, лейтенант Яна Єгорян та прапорщик Ольга Нікітіна.

Реакція Федерації фехтування України

Федерація жорстко розкритикувала рішення FIE. У своїй заяві національна організація зазначила, що допуск військовослужбовців РФ є плювком в обличчя не лише українським спортсменам, а й усій світовій спортивній спільноті.

"Ми з самого початку наголошували, що весь цей процес перевірки російських фехтувальників на предмет нейтральності є фарсом. Тепер, сподіваюсь, це стало зрозуміло всім іншим іноземним федераціям, які робили вигляд, що відбір нормальний", - заявив президент ФФУ Михайло Ілляшев.

"Таке зухвале рішення стало можливим оскільки всі попередні скарги Федерації фехтування України залишались без реагування в тому числі з боку Міжнародного олімпійського комітету", - додав президент.

Реакція Ольги Харлан

Свою думку висловила й лідерка української збірної Ольга Харлан.

"Нейтральні" будуть на чемпіонаті світу у Тбілісі. Браво, FIE", - у соцмережах фехтувальниця коротко прокоментувала ситуацію.

Реакція Ольги Харлан на допуск росіян до змагань (фото: instagram.com/olgakharlan)

Що відомо про російських "нейтралів"

Софья Вєлікая у 2024 році була довіреною особою на виборах президента Росії Володимира Путіна, а у квітні 2025 року потрапила до санкційного списку України на 10 років.

До заявки FIE також увійшли Яна Єгорян - лейтенант та кавалерка ордена МО РФ і прапорщик армії РФ Ольга Нікітіна. Усі троє мають чинний зв’язок із військовими структурами держави-агресора.