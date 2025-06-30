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Чемпіонат Європи-2025 з фехтування в Генуї: Україна серед найкращих

Україна, Понеділок 30 червня 2025 18:36
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Чемпіонат Європи-2025 з фехтування в Генуї: Україна серед найкращих Фото: Україна увійшла в трійку на Чемпіонаті Європи-2025 з фехтування в Генуї
Автор: Сергій Новіков

Збірна України з фехтування тріумфально завершила Чемпіонат Європи-2025, що проходив з 14 по 19 червня в італійському місті Генуя. Українські спортсмени увійшли до трійки найсильніших, здобувши в результаті три медалі - дві золоті та одну срібну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на FAVBET.

До складу національної збірної увійшли 26 фехтувальників, серед яких шість дебютантів і дев’ять досвідчених медалістів попередніх континентальних першостей.

Особливо відзначилися команда шпажисток і Роман Свічкар, які принесли Україні нагороди найвищого гатунку. Аліна Комащук виборола срібло.
Чемпіонат Європи-2025 з фехтування в Генуї: Україна серед найкращих
Фото: ФХУ, Роман Свічкар

Першим на чемпіонаті засяяв 32-річний харків’янин Роман Свічкар, який відкрив медальний рахунок для України. У фіналі він впевнено переміг італійця Маттео Галассі. Тріумф Свічкаря став історичним, бо це перше за довгий час особисте золото України в чоловічій шпазі. Попереднім чемпіоном був Віталій Агеєв, котрий здобув найвищу нагороду в далекому 1994 році.

Також надзвичайно високий рівень продемонструвала Аліна Комащук. 32-річна спортсменка із Одеси доповнила свою вражаючу колекцію командних нагород першою індивідуальною медаллю ЧЄ. Вона впевнено долала суперниць на шляху до фіналу, але в останньому поєдинку поступилася чинній чемпіонці Європи в команді - француженці Сарі Нутча.
Чемпіонат Європи-2025 з фехтування в Генуї: Україна серед найкращих
Фото: ФХУ, Олена Кривицька, Влада Харьков, Інна Бровко та Анна Максименко

Золотим фінальним акордом для України стала перемога жіночої команди шпажисток у складі Олени Кривицької, Влади Харькової, Інни Бровко та дебютантки Анни Максименко.

У фіналі дівчата перемогли збірну Швейцарії і отримали найвищу нагороду. Раніше українські фехтувальники здобували більше однієї золотої медалі на Чемпіонаті Європи лише раз - 2009 року в Пловдиві.

Тоді головною тріумфаторкою стала Ольга Харлан, яка виборола золото в особистій першості і повторила успіх у команді разом з Ольгою Жовнір, Оленою Хомровою та Галиною Пундик.

"Щиро вітаю наших спортсменів! Це досягнення - історична подія та величезний внесок в розвиток українського спорту", - прокоментував успіхи українських фехтувальників засновник FAVBET Андрій Матюха.

FAVBET - генеральний партнер збірної України з фехтування

Нагадаємо, що цьогорічний чемпіонат став першим великим стартом під егідою генерального партнера збірної України - компанії FAVBET. Угода про співпрацю з Федерацією фехтування України укладена на сезон 2024/2025.

"Ми пишаємося, що у співпраці FAVBET з Федерацією фехтування України ми бачимо такі результати. Високі нагороди, якими відзначено наших спортсменів, - доказ того, що українське фехтування має потужний потенціал. Наша мета - створювати умови, в яких талановиті фехтувальники зможуть розвиватися, зростати та впевнено представляти країну у світі. Впевнені, що попереду ще багато перемог", - підкреслив Head of Sport Marketing компанії FAVBET Денис Якимов.

Додамо, що у квітні Київ приймав Чемпіонат України з фехтування-2025 за підтримки генерального партнера компанії FAVBET. Він запам'ятався як дебютами так і неочікуваними поверненнями.

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