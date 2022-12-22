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Это - оборона: Байден не считает эскалацией передачу Украине Patriot

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Вашингтон, Четверг 22 декабря 2022 00:30
Это - оборона: Байден не считает эскалацией передачу Украине Patriot Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки не считают передачу Украине ЗРК Patriot эскалацией конфликта. Поскольку это необходимо для защиты украинцев от российских нападений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена на совместной конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"Я это (эскалацию войны из-за передачи Patriot - ред.) не обсуждал с президентом (Зеленским - ред.). Это оборонное оружие. Это не эскалация, это оборона. Если прекратятся нападения - они не будут их использовать", - заявил Байден.

Напомним, что 21 декабря, США официально объявили о передаче Украине Patriot в рамках очередного пакета военной помощи на 850 млн долларов.

Между тем, в Воздушных силах уже оценили, как передача ЗРК Patriot может повлиять на ход войны.

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