Это - оборона: Байден не считает эскалацией передачу Украине Patriot

Соединенные Штаты Америки не считают передачу Украине ЗРК Patriot эскалацией конфликта. Поскольку это необходимо для защиты украинцев от российских нападений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена на совместной конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"Я это (эскалацию войны из-за передачи Patriot - ред.) не обсуждал с президентом (Зеленским - ред.). Это оборонное оружие. Это не эскалация, это оборона. Если прекратятся нападения - они не будут их использовать", - заявил Байден.

Напомним, что 21 декабря, США официально объявили о передаче Украине Patriot в рамках очередного пакета военной помощи на 850 млн долларов.

Между тем, в Воздушных силах уже оценили, как передача ЗРК Patriot может повлиять на ход войны.

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