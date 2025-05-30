Це незаконно! Що буде, якщо їздити без бризковиків, і які штрафи світять водіям

Якщо водій загубить бризковик авто, на нього може чекати не тільки чималий штраф, а й позбавлення прав, а то й волі… Чому елементарна деталь привертає таку увагу законодавців і що з цим робити водієві?
Як уникнути суворого покарання за втрачений бризковик, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Бризковики захищають автомобіль від бруду, піску та дрібного каміння, яке може вилітати з-під коліс і пошкоджувати як сам транспортний засіб, так і ті, що знаходяться поруч. Крім того, брудна вода, що потрапляє на вікна машин, суттєво погіршує оглядовість і створює загрозу для безпеки руху.
На швидкісних трасах ситуація ускладнюється: потік повітря, що створюється машинами, перетворює підняту колесами вологу на дрібний спрей, який утворює туманний шлейф позаду автомобіля. Такі мікрочастинки додатково обмежують видимість водія. І саме бризковики, встановлені у площині обертання колеса, перехоплюють воду і бруд, спрямовуючи їх вниз, що дозволяє уникнути проблеми з оглядовістю в дощову погоду.
Більшість автомобілів оснащені бризковиками вже на заводі, і вони гармонійно вписані в загальний дизайн, маючи об’ємну форму, що сприяє аеродинаміці. І попри те, вони можуть негативно впливати на потік повітря навколо кузова.
Взимку бризковики поводяться неоднозначно: вони ефективно стримують розліт піску, каміння та брудної води, але водночас накопичують на собі мокрий сніг, який при зниженні температури замерзає. Утворена крижана маса може перешкоджати обертанню коліс, а переднім колесам – ще й руху вліво-вправо. Щоб уникнути цієї проблеми, водії змушені регулярно очищати бризковики під час зупинок.
На дорогах часто можна побачити машини без бризковиків – іноді вони зношуються від контакту з нерівностями, ламаються при наїзді на бордюри або просто губляться. Деякі водії принципово відмовляються від бризковиків, вважаючи, що так автомобіль стає більш "чистим" з точки зору аеродинаміки.
Якщо конструкцією автомобіля передбачено бризковики, але вони відсутні, це порушує пункт 31.4.7 е) Правил дорожнього руху України. Бризковики класифікуються як "інші елементи конструкції", і їхня відсутність може стати причиною заборони експлуатації транспортного засобу.
Покарання за їхню відсутність доволі жорстке. Спочатку водієві загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Якщо ж порушення повторюється протягом року, можливі серйозніші санкції – від позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців до адміністративного арешту на 5–10 діб (ст. 121 ч.1 та ч.4 КУоАП).
Певно, читачі розуміють, що бризковики мають бути на своїх місцях не через загрозу покарання, а задля безпеки руху. Але ж може статись так, що ці деталі загубились через пошкодження і вчасно не були замінені власником.
Тому варто дотримуватися рекомендації: навіть якщо бризковик пошкоджений і виглядає неестетично, краще залишити його на місці, доки не буде встановлена нова деталь. У разі зупинки поліцією це може допомогти довести, що проблема виникла нещодавно. А значить, ситуацію можна буде розтлумачити як прямування до місця ремонту, а не експлуатацію несправного авто – в такому випадку Правила не вважають рух машини експлуатацією.
Безпека руху завжди повинна бути в пріоритеті. І те, що бризковики є частиною комплексу заходів з активної безпеки, не підлягає сумніву. Отже, при втраті або пошкодженні цієї деталі її треба відновити. Підкажемо, що недешевим оригінальним бризковикам є доступніша альтернатива – так звані універсальні, які завдяки гнучкій основі добре прилягають до порогів, бамперів та крил майже будь-якої моделі авто.
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