Це невидима для загалу робота. Зеленський анонсував важливі міжнародні події

Як пише РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні у неділю, 23 квітня.

"Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам - більше зброї. Майже щодня - відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі. І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи", - сказав президент.

За його словами, в абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота, яка вимагає ретельної підготовки.

"Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс, уряд, наші дипломатичні представництва - дякую всім, хто залучений", - підкреслив він.