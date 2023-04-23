RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это невидимая для всех работа. Зеленский анонсировал важные международные события

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские власти ведут подготовку нескольких важных международных событий. Это поможет увеличить количество вооружения для военных.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении в воскресенье, 23 апреля.

"Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше крепости, а нашим воинам - больше оружия. Почти каждый день - соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи для нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи. И я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе", - сказал президент.

По его словам, в абсолютном большинстве случаев это невидимая в целом работа, требующая тщательной подготовки.

"Результат базируется на подготовке. Спасибо каждому и каждому, кто готовит результаты для Украины! Офис, правительство, наши дипломатические представительства - спасибо всем, кто привлечен", - подчеркнул он.

Напомним, о том, что Зеленский ввел в действие новые санкции Украины против России, стало известно 22 апреля.

Также мы писали, что, по неофициальным данным, в новый пакет санкций ЕС против России не вошли ограничения по атомной сфере и импорту алмазов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины