Это невидимая для всех работа. Зеленский анонсировал важные международные события

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении в воскресенье, 23 апреля.

"Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше крепости, а нашим воинам - больше оружия. Почти каждый день - соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи для нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи. И я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе", - сказал президент.

По его словам, в абсолютном большинстве случаев это невидимая в целом работа, требующая тщательной подготовки.

"Результат базируется на подготовке. Спасибо каждому и каждому, кто готовит результаты для Украины! Офис, правительство, наши дипломатические представительства - спасибо всем, кто привлечен", - подчеркнул он.