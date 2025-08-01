Це молоко дуже корисне для жінок після 45 років: лікар пояснила, в чому його сила
Соєве молоко може стати природною підтримкою для жінок у період менопаузи. Завдяки вмісту ізофлавонів воно сприяє зменшенню інтенсивності припливів, нормалізації сну та покращенню загального самопочуття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.
Чим корисне соєве молоко для жінок
Соєві продукти вже давно використовуються для підтримки жінок, оскільки рівень естрогену починає знижуватися під час перименопаузи та менопаузи.
Менопауза або клімакс зазвичай починається у жінок у віці від 45 до 55 років, але може варіюватися залежно від індивідуальних особливостей організму, генетики та способу життя. В середньому, менопауза настає в 50-53 роки, коли яєчники перестають виробляти естроген і менструації припиняються.
Хірург Ліза Ендрю розповіла, що ізофлавони в соєвому молоці можуть допомогти зменшити припливи. Це фітоестрогени зі структурою, подібною до естрогену, які зв’язуються з певними рецепторами естрогену в організмі. Одна склянка соєвого молока містить приблизно 30 мл ізофлавонів.
Дослідження показали, що соєві ізофлавони можуть зменшити частоту припливів до 20%, а їх тяжкість - до 26%. Кількість соєвих ізофлавонів, необхідна для досягнення ефекту, становила близько 40 міліграмів на день, що менше ніж 1,5 склянки соєвого молока.
Вживання соєвого молока також може запропонувати додаткову перевагу у вигляді покращення здоров'я кісток. Все завдяки вмісту білка та кальцію, яким часто збагачені напої.
Як пити більше соєвого молока
Існує кілька простих і смачних способів збільшити споживання соєвого молока:
- у смузі - змішайте соєве молоко із замороженими фруктами, листовою зеленню та лляним або горіховим маслом для збалансованого перекусу. Соєве молоко надає смузі кремової текстури та додає білка
- у ранкову каву - якщо ви зазвичай додаєте молоко до кави, то замініть його соєвим. Ви також можете приготувати смачне лате вдома, обережно підігрівши та спінивши соєве молоко, перш ніж додати міцно заварену каву
- з пластівцями - полийте соєвим молоком улюблені цільнозернові пластівці або гранолу
- у вівсянку - замочіть вівсянку на ніч у соєвому молоці
Найпростіший варіант - це випивати 1-2 склянки соєвого молока на день без доданого цукру.
Вас може зацікавити
- Нутриціолог розвінчала головний міф про молоко і повідомила, кому його не можна пити
- Як відрізнити натуральний сир від підробки прямо в супермаркеті
- Коли дитині вперше можна дати молоко та яке обрати
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.