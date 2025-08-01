Це молоко дуже корисне для жінок після 45 років: лікар пояснила, в чому його сила

Соєве молоко може стати природною підтримкою для жінок у період менопаузи. Завдяки вмісту ізофлавонів воно сприяє зменшенню інтенсивності припливів, нормалізації сну та покращенню загального самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well .

Чим корисне соєве молоко для жінок

Соєві продукти вже давно використовуються для підтримки жінок, оскільки рівень естрогену починає знижуватися під час перименопаузи та менопаузи.

Менопауза або клімакс зазвичай починається у жінок у віці від 45 до 55 років, але може варіюватися залежно від індивідуальних особливостей організму, генетики та способу життя. В середньому, менопауза настає в 50-53 роки, коли яєчники перестають виробляти естроген і менструації припиняються.

Хірург Ліза Ендрю розповіла, що ізофлавони в соєвому молоці можуть допомогти зменшити припливи. Це фітоестрогени зі структурою, подібною до естрогену, які зв’язуються з певними рецепторами естрогену в організмі. Одна склянка соєвого молока містить приблизно 30 мл ізофлавонів.

Дослідження показали, що соєві ізофлавони можуть зменшити частоту припливів до 20%, а їх тяжкість - до 26%. Кількість соєвих ізофлавонів, необхідна для досягнення ефекту, становила близько 40 міліграмів на день, що менше ніж 1,5 склянки соєвого молока.

Вживання соєвого молока також може запропонувати додаткову перевагу у вигляді покращення здоров'я кісток. Все завдяки вмісту білка та кальцію, яким часто збагачені напої.

Як пити більше соєвого молока

Існує кілька простих і смачних способів збільшити споживання соєвого молока:

у смузі - змішайте соєве молоко із замороженими фруктами, листовою зеленню та лляним або горіховим маслом для збалансованого перекусу. Соєве молоко надає смузі кремової текстури та додає білка

у ранкову каву - якщо ви зазвичай додаєте молоко до кави, то замініть його соєвим. Ви також можете приготувати смачне лате вдома, обережно підігрівши та спінивши соєве молоко, перш ніж додати міцно заварену каву

з пластівцями - полийте соєвим молоком улюблені цільнозернові пластівці або гранолу

у вівсянку - замочіть вівсянку на ніч у соєвому молоці