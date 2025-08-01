Это молоко очень полезно для женщин после 45 лет: врач объяснила, в чем его сила
Соевое молоко может стать естественной поддержкой для женщин в период менопаузы. Благодаря содержанию изофлавонов оно способствует уменьшению интенсивности приливов, нормализации сна и улучшению общего самочувствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Чем полезно соевое молоко для женщин
Соевые продукты уже давно используются для поддержки женщин, поскольку уровень эстрогена начинает снижаться во время перименопаузы и менопаузы.
Менопауза или климакс обычно начинается у женщин в возрасте от 45 до 55 лет, но может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, генетики и образа жизни. В среднем, менопауза наступает в 50-53 года, когда яичники перестают вырабатывать эстроген и менструации прекращаются.
Хирург Лиза Эндрю рассказала, что изофлавоны в соевом молоке могут помочь уменьшить приливы. Это фитоэстрогены со структурой, подобной эстрогену, которые связываются с определенными рецепторами эстрогена в организме. Один стакан соевого молока содержит примерно 30 мл изофлавонов.
Исследования показали, что соевые изофлавоны могут уменьшить частоту приливов до 20%, а их тяжесть - до 26%. Количество соевых изофлавонов, необходимое для достижения эффекта, составляло около 40 миллиграммов в день, что меньше чем 1,5 стакана соевого молока.
Употребление соевого молока также может предложить дополнительное преимущество в виде улучшения здоровья костей. Все благодаря содержанию белка и кальция, которым часто обогащены напитки.
Как пить больше соевого молока
Существует несколько простых и вкусных способов увеличить потребление соевого молока:
- в смузи - смешайте соевое молоко с замороженными фруктами, листовой зеленью и льняным или ореховым маслом для сбалансированного перекуса. Соевое молоко придает смузи кремовую текстуру и добавляет белка
- в утренний кофе - если вы обычно добавляете молоко в кофе, то замените его соевым. Вы также можете приготовить вкусное латте дома, осторожно подогрев и вспенив соевое молоко, прежде чем добавить крепко заваренный кофе
- с хлопьями - полейте соевым молоком любимые цельнозерновые хлопья или гранолу
- в овсянку - замочите овсянку на ночь в соевом молоке
Самый простой вариант - это выпивать 1-2 стакана соевого молока в день без добавления сахара.
Вас может заинтересовать
- Нутрициолог развенчала главный миф о молоке и сообщила, кому его нельзя пить
- Как отличить натуральный сыр от подделки прямо в супермаркете
- Когда ребенку впервые можно дать молоко и какое выбрать
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.