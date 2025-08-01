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Это молоко очень полезно для женщин после 45 лет: врач объяснила, в чем его сила

Пятница 01 августа 2025 10:15
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Это молоко очень полезно для женщин после 45 лет: врач объяснила, в чем его сила Чем полезно соевое молоко для женщин при менопаузе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Соевое молоко может стать естественной поддержкой для женщин в период менопаузы. Благодаря содержанию изофлавонов оно способствует уменьшению интенсивности приливов, нормализации сна и улучшению общего самочувствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Чем полезно соевое молоко для женщин

Соевые продукты уже давно используются для поддержки женщин, поскольку уровень эстрогена начинает снижаться во время перименопаузы и менопаузы.

Менопауза или климакс обычно начинается у женщин в возрасте от 45 до 55 лет, но может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, генетики и образа жизни. В среднем, менопауза наступает в 50-53 года, когда яичники перестают вырабатывать эстроген и менструации прекращаются.

Хирург Лиза Эндрю рассказала, что изофлавоны в соевом молоке могут помочь уменьшить приливы. Это фитоэстрогены со структурой, подобной эстрогену, которые связываются с определенными рецепторами эстрогена в организме. Один стакан соевого молока содержит примерно 30 мл изофлавонов.

Исследования показали, что соевые изофлавоны могут уменьшить частоту приливов до 20%, а их тяжесть - до 26%. Количество соевых изофлавонов, необходимое для достижения эффекта, составляло около 40 миллиграммов в день, что меньше чем 1,5 стакана соевого молока.

Употребление соевого молока также может предложить дополнительное преимущество в виде улучшения здоровья костей. Все благодаря содержанию белка и кальция, которым часто обогащены напитки.

Как пить больше соевого молока

Существует несколько простых и вкусных способов увеличить потребление соевого молока:

  • в смузи - смешайте соевое молоко с замороженными фруктами, листовой зеленью и льняным или ореховым маслом для сбалансированного перекуса. Соевое молоко придает смузи кремовую текстуру и добавляет белка
  • в утренний кофе - если вы обычно добавляете молоко в кофе, то замените его соевым. Вы также можете приготовить вкусное латте дома, осторожно подогрев и вспенив соевое молоко, прежде чем добавить крепко заваренный кофе
  • с хлопьями - полейте соевым молоком любимые цельнозерновые хлопья или гранолу
  • в овсянку - замочите овсянку на ночь в соевом молоке

Самый простой вариант - это выпивать 1-2 стакана соевого молока в день без добавления сахара.

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