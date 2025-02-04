Це молдавські землі: Додон порадив Джорджеску не претендувати на українські території

"Хочу зробити зауваження деяким політикам Європейського Союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України. По-перше, ті землі, які ви називаєте, історично вони молдовські, деякі з них", - сказав Додон.

Він зауважив, що на цих землях зараз проживають "сотні тисяч молдован і вони розмовляють молдавською мовою". Водночас Додон досі називає свою країну "радянською Молдавією".

"По-друге, це нас, радянську Молдавію, позбавили статусу морської держави. У нас забрали південь країни і північ. Незаконним рішенням у середині минулого століття, провівши так звану реформу Хрущова", - підкреслив він.

Що передувало

Нещодавно кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску заявив, що Україна нібито є "вигаданою державою". На його думку, після укладення мирного договору "відбудеться поділ територій". І Румунія нібито має повернути території, які були частиною Румунського Королівства.

Однак згодом Джорджеску заявив, що він мав на увазі "абсолютно теоретичну гіпотезу", коли говорив про поділ України.