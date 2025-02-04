Це молдавські землі: Додон порадив Джорджеску не претендувати на українські території

Лідер проросійської Партії соціалістів Молдови Ігор Додон, заявив про "молдовські землі" в Україні, повернувшись із Москви. Так він відреагував на слова проросійського кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску, який висловив претензії на частину України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.
"Хочу зробити зауваження деяким політикам Європейського Союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України. По-перше, ті землі, які ви називаєте, історично вони молдовські, деякі з них", - сказав Додон.
Він зауважив, що на цих землях зараз проживають "сотні тисяч молдован і вони розмовляють молдавською мовою". Водночас Додон досі називає свою країну "радянською Молдавією".
"По-друге, це нас, радянську Молдавію, позбавили статусу морської держави. У нас забрали південь країни і північ. Незаконним рішенням у середині минулого століття, провівши так звану реформу Хрущова", - підкреслив він.
Нещодавно кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску заявив, що Україна нібито є "вигаданою державою". На його думку, після укладення мирного договору "відбудеться поділ територій". І Румунія нібито має повернути території, які були частиною Румунського Королівства.
Однак згодом Джорджеску заявив, що він мав на увазі "абсолютно теоретичну гіпотезу", коли говорив про поділ України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.