Это молдавские земли: Додон посоветовал Джорджеску не претендовать на украинские территории

"Хочу сделать замечание некоторым политикам Европейского Союза, Румынии и других, которые уже делят земли Украины. Во-первых, те земли, которые вы называете, исторически они молдавские, некоторые из них", - сказал Додон.

Он отметил, что на этих землях сейчас проживают "сотни тысяч молдаван и они говорят на молдавском языке". В то же время Додон до сих пор называет свою страну "советской Молдавией".

"Во-вторых, это нас, советскую Молдавию, лишили статуса морского государства. У нас забрали юг страны и север. Незаконным решением в середине прошлого века, проведя так называемую реформу Хрущева", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Недавно кандидат в президенты Румынии Калин Джорджеску заявил, что Украина якобы является "вымышленным государством". По его мнению, после заключения мирного договора "произойдет разделение территорий". И Румыния якобы должна вернуть территории, которые были частью Румынского Королевства.

Однако впоследствии Джорджеску заявил, что он имел в виду "абсолютно теоретическую гипотезу", когда говорил о разделе Украины.