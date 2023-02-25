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"Це не про мир, а про заморожування війни": Подоляк розкритикував план Китаю

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Пропозиції Китаю щодо війни РФ проти України не несуть в собі ідеї "мирного плану". Оскільки, коли йдеться лише про припинення вогню - це означає заморожування конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Будь-який "мирний план", що передбачає лише "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу та продовження окупації території України - це не про мир, а про заморожування війни, програш України, наступні етапи російського геноциду", - написав Подоляк.

Він зазначив, що позиція України є відомою - це відведення російських військ до кордонів 1991 року.

Нагадаємо, що китайська влада представила свій "мирний план" щодо розв'язаної Росією війни проти України. Він складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну і російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.

Додамо, як раніше заявив президент США Джо Байден, запропонований Китаєм "мирний план" щодо закінчення війни в Україні не вигідний нікому, крім Росії.

При цьому президент України Володимир Зеленський, коментуючи запропонований Китаєм план, побачив в цьому позитивний момент і пояснив що він має на увазі.

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