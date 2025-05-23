Це міг бути й Samsung. Трамп пояснив, чому вводить мита на Apple

Американський президент Дональд Трамп пояснив, що мита на Apple введуть не через саму компанію, а через продукт, що там виробляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

"Мита також були б і для Samsung та будь-якої іншої компанії, яка виробляє цей продукт, інакше це було б несправедливо", - пояснив він.

На що Дональд Трамп відповів, що мита накладені саме через продукт, який виробляє компанія, а саме, через iPhone.

Журналіст запитав в американського президента, навіщо він планує запровадити 25% мито на техніку Apple, якщо це вдарить по американській компанії.

Нагадаємо, що раніше сьогодні Трамп заявив, що компанія Apple має виробляти свої iPhone у США, інакше на її продукцію можуть накласти мита в щонайменше 25%.

Вплив мит Трампа на компанію Apple

Нагадаємо, що Трамп ще минулого місяця ввів масштабні мита на імпорт. Тарифи були застосовані майже до всіх країн світу.

Дісталось навіть островам, де живуть не люди, а пінгвіни. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Загалом оголошені мита коливались від 10% до 49% на імпортні товари. РБК-Україна зібрало у своєму матеріалі все, що відомо про введені мита Трампа.

Варто відзначити, що найбільший податок США наклали на Китай. За кілька тижнів мита на китайські товари сягнули 145%.

З огляду на ті події, генеральний директор Apple Тім Кук повідомив інвесторам, що компанія прагне якомога більше продукції для США виробляти не в Китаї, а в Індії.

Відзначимо, що на початку цього місяця Кук розповів, як введені президентом США мита вплинули на бізнес компанії та зізнався, скільки Apple втрачає через мита.

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