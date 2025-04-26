"Це мене не лякає": екс-футболіст "Челсі" вступив до армії і готується їхати в Україну

Що сказав Тьє про готовність поїхати в Україну

За словами Тьє, він вирішив завершити спортивну кар’єру, бо “втратив смак до футболу".

Так, як його вітчим був десантником у Кот-д'Івуарі, то з юних років Ніколя мав можливість спостерігати за його службою. І це наклало відбиток на майбутній вибір уже екс-футболіста.

“Мені завжди подобалися військові професії, тож я сказав собі: “Чому б не піти до армії?”. Мій вітчим був десантником у Кот-д'Івуарі, я ходив до казарм, спостерігав... Мене це надихало", - розповів Ніколя.

Тепер Тьє запевняє: готовий поїхати в Україну у якості миротворця, якщо випаде відповідна можливість.

"Я взяв на себе зобов'язання вирішувати проблему біля її джерела. Якщо зовнішню операцію в Україні буде відкрито, то давайте! Це мене не лякає", - заявив француз.

Фото: Ніколя Тьє (instagram.com/nicolas_tie)

Хто такий Ніколя Тьє

Ніколя Тьє - французький колишній професійний воротар. Народився 13 лютого 2001 року в Ліллі

У 13 років він приєднався до академії "Челсі", де пройшов шлях через юнацькі команди U18 і U23. Хоча Тьє мав репутацію перспективного голкіпера, за першу команду "синіх" він так і не дебютував.

Після періоду в Англії він підписав контракт із португальською "Віторією Гімарайнш", але й там не закріпився у першій команді, виступаючи переважно за резерв. У 2023-2024 роках вирішив завершити активну футбольну кар'єру у віці 24 років.

Тьє має івуарійське коріння та навіть був викликаний до молодіжної збірної Кот-д'Івуару.

Фото: Ніколя Тьє (instagram.com/nicolas_tie)

25 квітня 2025 року Ніколя оголосив, що завершив кар'єру футболу та приєднався до французької армії на початку місяця. Він служить у 1-му парашутно-гусарському полку, броньованого кавалерійського підрозділу Збройних сил Франції.