Це м'ясо часто недооцінюють та уникають, але дарма: ось чим воно корисне

Баранина - поживне та багате на білок м’ясо, яке часто недооцінюють через стереотипи про його жирність і специфічний смак. Насправді вона містить важливі мікроелементи та може бути цінним елементом збалансованого харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олени Доманської.
За словами експерта, баранина - це чисте джерело білка, яке легко засвоюється, не викликає різких стрибків інсуліну, що важливо при інсулінорезистентності, діабеті 2 типу або проблемах із вагою.
До того ж містить менше гормонів і антибіотиків, порівняно з курятиною або свининою, особливо якщо м’ясо з локального фермерського господарства.
У складі також є залізо, цинк і вітамін B12, а це підтримка щитоподібної залози, наднирників, нормального росту волосся і нігтів та рівня енергії.
Кон’югована лінолева кислота (CLA) у баранині - це природна сполука, яка сприяє зменшенню жирової тканини і підтримує здорову чутливість до інсуліну.
Ендокринолог пояснила, що жир в баранині - не ворог, а він містить Омега-3, особливо якщо вівці випасались природно, а насичені жири в помірній кількості важливі для синтезу гормонів.
Особливо варто звернути увагу на баранину:
Щоб отримати максимальну користь від такого м'яса, варто:
Тому баранина - це потужний союзник гормонального здоров’я, якщо вживати її помірно та правильно. Тоді вона буде насичувати, підтримувати енергетичний баланс, допомагати при дефіцитах та не створювати глікемічного навантаження.
При подагрі
М’ясо містить багато пуринів, які розкладаються до сечової кислоти. Надлишок цієї кислоти провокує загострення подагри.
Людям із захворюваннями печінки та нирок
Через високе білкове навантаження і жирність баранина може погіршувати стан при гепатиті, цирозі, нефриті, нирковій недостатності.
При загостренні шлунково-кишкових хвороб
Навіть нежирна баранина важко перетравлюється. Варто уникати при гастриті, панкреатиті, виразці шлунка чи кишечника, особливо під час загострення.
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