Це лише початок, - Нетаньяху про удари Ізраїля по секторі Газа

Прем'єр-міністр Ізраїлю зазначив, що його країна бореться за свій дім і ніколи не пробачить та не забуде звірств, які вчинили терористи ХАМАСу.

"В останні десятки років ми рішуче боремося з нашими ворогами, і це лише початок, і наші вороги тільки-но збираються почати платити ціну. Я кажу вам, що це тільки початок, я не збираюся давати вам додаткові подробиці, але це тільки початок", - заявив Нетаньяху.

Війна в Ізраїлі

Минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали вбивати та викрадати мирних мешканців та військових. У відповідь Єрусалим оголосив операцію проти терористів, у рамках якої ЦАХАЛ вже завдає ударів по місцях дислокації палестинських бойовиків у секторі Газа.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже повідомив президента США Джо Байдена про те, що його країна не має іншого вибору, окрім як увійти в сектор Газа для знищення терористів.

За інформацією західних видань, у США стурбовані тим, що країні доведеться одночасно забезпечувати снарядами Ізраїль та Україну.