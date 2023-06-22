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Це лише початок. Експерти прогнозують нові удари по логістиці на окупованих територіях

Фото: експерти прогнозують нові удари по логістиці на окупованих територіях (росЗМІ)
Автор: Данило Крамаренко, Єлизавета Драбкіна

Після пошкодження Чонгарських мостів, ймовірно, будуть нові ракетні удари по об'єктах, які використовують росіяни для підтримки ведення війни проти України, на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Логістичне пекло. Як удар по Чонгарському мосту ускладнить життя окупантів у Криму та на півдні".

Зазначимо, що окупанти відчуватимуть дедалі більшу нестачу ресурсів.

Військовий експерт Владислав Селезньов звернув увагу на те, що останнім часом удари по складах позбавили росіян боєприпасів щонайменше на тиждень бойових дій. Тепер їм потрібен час на підвезення нових партій, формування нових складів та розміщення подалі від лінії зіткнення.

"На все це потрібен час, і ворог не зможе оперативно реагувати на всі виклики, з якими він може зіткнутися під час українського контрнаступу. Зараз українська армія формує поле бою майбутньої битви, знищуючи склади та логістичні маршрути", - сказав він.

Експерт вважає, що ракетні удари у цьому районі будуть продовжуватися. Цілями можуть виступати мости, акведуки та інші вразливі місця.

До того ж, не варто недооцінювати партизанську рейкову війну. Так, за останні півтора місяця вибухи ставалися у щонайменше трьох різних залізничних ділянках у Криму.

На думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, за ударами по Чонгарських мостах будуть й інші. Причому не виключено, що вони відбудуться вже найближчим часом.

"Є ще по чому влучати. Є об'єкти в районі Генічеська, в районі Сиваша і так далі. Я більш ніж впевнений, що все, що сталося сьогодні вранці, - це прелюдія. Це лише початок", - зазначив Коваленко.

Удари по Чонгарських мостах

Сьогодні зранку у районі Чонгару на межі Криму та Херсонської області пролунали вибухи. Окупанти заявили про обстріл автомобільних мостів через Сиваш.

У мережі з'явилися відео, на яких видно, що мости були пошкоджені. Руйнувань зазнало не тільки дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Зазначимо, що ці мости важливі для окупантів, адже ними армія РФ постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

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