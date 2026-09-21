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Венс зробив заяву про завершення війни в Україні: "Це лише питання часу"

19:27 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Венс зробив заяву про завершення війни в Україні: "Це лише питання часу" Фото: Джей Ді Венс, віцепрезидент США (Getty Images)
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Війна в Україні є найскладнішим конфліктом у світі, проте її врегулювання залишається лише питанням часу.

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

За його словами, американська сторона розраховує на позитивні зрушення за підсумками майбутніх перемовин із українським президентом Володимиром Зеленським.

"Я вважаю, що він (Дональд Трамп, - ред.) зустрінеться з президентом Зеленським або завтра, або наступного дня. Тож я впевнений, що буде досягнуто певного хорошого прогресу", - зазначив Венс.

Віце-президент США визнав, що російсько-українська війна є найважчим для розв'язання міжнародним конфліктом. Попри це, Білий дім налаштований продовжувати активні зусилля для припинення бойових дій.

Венс підкреслив, що віддає перевагу роботі в команді президента, який енергійно намагається розв'язати цю проблему, та висловив переконання у підсумковому успіху.

"Чи думаю я, що зрештою це буде вирішено? Так, це лише питання часу", - підсумував американський політик.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Україна та США готуються до зустрічі на найвищому рівні в Нью-Йорку, яка може мати значний вплив на подальший дипломатичний трек. Наразі сторони опрацьовують можливі кроки з деескалації та питання безпеки.

Зазначимо, сьогодні Зеленський у відповідь на допис Трампа заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах у разі відповідних кроків Кремля для деескалації.

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