Це лише один із сценаріїв: місія ООН пояснила свій прогноз про відключення світла взимку

"Наш звіт дійсно згадує про такий дуже широкий діапазон можливих відключень - від 4 до 18 годин щодня. Ми посилаємось на думку різних експертів. Я розумію, що люди, ми всі хотіли б знати більш точний прогноз. Але діапазон - це просто підтвердження того, що існують дуже різні сценарії і різні фактори. 18 годин - це найгірший сценарій", - пояснили в місії ООН.

Заступниця керівника місії ООН визнала, що точні прогнози наразі неможливі, оскільки все залежить від низки важливих факторів. Найважливіший з яких - наскільки руйнівними будуть російські атаки на українську цивільну енергетичну інфраструктуру.

"Найважливіше - вплив на цивільне населення буде залежати від того, чи будуть російські збройні сили здійснювати нові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури", - додали в місії ООН.

Нагадаємо, раніше у Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні заявили, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.