Это только один из сценариев: миссия ООН объяснила свой прогноз об отключении света зимой

"Наш отчет действительно упоминает о таком очень широком диапазоне возможных отключений - от 4 до 18 часов ежедневно. Мы ссылаемся на мнение разных экспертов. Я понимаю, что люди, мы все хотели бы знать более точный прогноз. Но диапазон - это просто подтверждение тому, что существуют очень разные сценарии и разные факторы. 18 часов - это самый плохой сценарий", - объяснили в миссии ООН.

Заместитель руководителя миссии ООН признала, что точные прогнозы пока невозможны, поскольку все зависит от ряда важных факторов. Важнейший из которых – насколько разрушительными будут российские атаки на украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру.

"Самое важное – влияние на гражданское население будет зависеть от того, будут ли российские вооруженные силы осуществлять новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры", – добавили в миссии ООН.

Напомним, ранее в Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине заявили, что этой зимой украинцам следует ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.