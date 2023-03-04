"Це ланцюжок певних дій". Костін розповів про механізм виплати репарацій Україні

Виплата репарацій РФ для України є ланцюжком певних дій. На початку російські активи треба розшукати, а потім арештувати та по спеціальній процедурі передати постраждалим українцям.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний прокурор України Андрій Костін.
"Перше - розшук активів. Ця робота здебільшого вже проведена і вже зафіксовані активи суверенні, тобто ті, які належать російській державі. Це найбільша кількість активів. Також є активи фізичних і юридичних осіб, які належать російській державі, або тих, хто підтримує агресію. Другий крок - це арешт цих активів", - сказав генпрокурор.
Костін пояснив, що мова йде про активи, які заморожені. Це стосується і суверенних активів, і є певна кількість активів, які належать юридичним, або фізичним особам. Це є наслідком застосування санкційного механізму, тобто це пов'язані речі - розшук, накладання санкцій, арешт активів. За його словами, вони мають бути передані Україні в якості репарацій.
"Ми вже розуміємо, що все, що було заарештовано, його не вистачить на виплату репарацій постраждалим. Тому що, з моєї точки зору, головне, щоб ці репарації були виплачені саме тим, близькі яких були вбиті, яких піддавали тортурам, насильству, які є потерпілими від всіх воєнних злочинів. І також тим, хто втратив свою власність", - розповів Костін.
Генеральний прокурор додав, що жодна країна на початку війни не мала спеціального законодавства щодо конфіскації цих активів. А щодо конфіскації суверенних активів ще тривають дискусії. Наразі існують міжвідомчі робочі групи в Україні, США, аналогічні є у Британії та ЄС. Також наразі існує дискусія, яка передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму. Якщо певні держави будуть мати наміри направити ці конфісковані кошти безпосередньо в Україну, це їхнє право.
Костін сказав, що здебільшого ці кошти наповнюватимуть Міжнародний компенсаційний фонд. Це фонд, в який будуть збиратися всі конфісковані кошти. А далі, через елемент, який поки називається "Міжнародна компенсаційна комісія", ці кошти будуть передаватися або постраждалим, або українським урядовим інституціям.
Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переговорний формат буде встановлювати Україна. Серед вимог до РФ є виплата репарацій.
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