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"Це фейк": Трамп обурився через опитування ЗМІ щодо його рейтингів

Вівторок 29 квітня 2025 11:40
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"Це фейк": Трамп обурився через опитування ЗМІ щодо його рейтингів Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що опитування ЗМІ щодо його рейтингу є "фейковими".

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Truth Social.

За словами Трампа, його адміністрація працює "краще, ніж будь-коли".

"Опитування брехливих ЗМІ, як і самі ці фейкові новини, є фейком! Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше", – написав Трамп

Варто зауважити, що Трамп не уточнив, які саме публікації з опитуваннями обурили його.

Падіння рейтингів Трампа

Варто нагадати, що на початку квітня було оприлюднено дані триденного опитування Reuters/Ipsos. За їх результатами, схвалення роботи Трампа на посаді президента знизилося на 2 відсоткові пункти порівняно з опитуванням, проведеним 21-23 березня, а також на 4 пункти нижче 47% схвалення, яке він мав незабаром після вступу на посаду 20 січня.

Тоді заявлялось, що Трамп зіштовхнувся з незадоволенням громадян його економічною і зовнішньою політикою, скандалами в адміністрації та військовою стратегією.

Цікаво і те, що за результатами останнього соцопитування КМІС (оприлюднене 1 квітня), українці дедалі більше розчарувалися в політиці Трампа, та не прогнозують нічого позитивного від президента США в майбутньому.

Детально про те, чому Трамп стикається з рекордним падінням рейтингів, але не все погано для президента США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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