США запускають ланцюгову реакцію кризи: глобальна економіка в небезпеці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як зазначає видання, потрібен справді величезний шок, щоб ввергнути всю світову економіку в рецесію. Після Другої світової війни було дві такі події - фінансова криза 2008-2009 років і пандемія COVID-19 2020 року.

Тарифи "Дня звільнення" президента Дональда Трампа можуть стати третім подібним економічним землетрусом за 17 років.

Останні 75 років глобалізації призвели до створення складної мережі взаємозалежних економік, що пояснює такі висловлювання, як "коли США чхають, Латинська Америка підхоплює пневмонію".

Якщо тарифи США призведуть до того, що основні торговельні партнери США скотяться в рецесію, це різко скоротить експорт США - 2,1 трлн доларів товарів минулого року, плюс ще 1,1 трлн доларів послуг. І це ще до того, як ці партнери почнуть вводити відповідні тарифи.

"Це переломний момент для світової економіки. Багато країн, найімовірніше, опиняться в рецесії", - написав у своїй статті економіст Fitch Олу Сонола.

Інші згодні з ним. "Ця політика, якщо її буде продовжено, найімовірніше, призведе до рецесії в економіці США і всього світу цього року", - написали аналітики JPMorgan у своєму дописі.

Перша реакція ринків

Світові акції різко впали після заяви Трампа, але не так сильно, як якби вони вірили, що ці мита будуть повністю введені та залишаться в силі.

Мито на імпорт з Китаю є особливо каральним. Китай експортує безліч високотехнологічних товарів, як-от iPhone, але він також є локомотивом, який забезпечує доступними товарами мільйони сімей з низькими доходами, які перебувають у скрутному фінансовому становищі. Таким чином, один тільки китайський тариф може призвести до значного зростання бідності.

У 2024 році США імпортували товарів на суму 3,3 трильйона доларів - це понад 25 тисяч доларів на домогосподарство.

За даними Evercore, якщо нові мита становитимуть у середньому 29%, то імпортерам США доведеться платити близько 1 трильйона доларів на рік у вигляді мит, або 7300 доларів на домогосподарство.

Насправді цього ніколи не станеться - багато товарів просто перестануть імпортуватися, що призведе до дефіциту і значного зростання цін. Однак якщо імпорт у США скоротиться, це усуне ключовий фактор зростання світової економіки, особливо для країн, які залежать від експорту, таких як Німеччина і Китай.

"Один з уроків перших місяців президентства Трампа полягає в тому, що потрібно дати новинам трохи відстоятися, перш ніж сприймати їх всерйоз", - розповів виданню Axios Метью Хоуган, директор з інвестицій у Bitwise Asset Management.