"Это мнение России". Уиткофф объяснил скандальное заявление о "референдумах" Путина
В России распространено мнение, что захваченные в Украине территории являются российскими. В этом вопросе сама Москва ссылается на ранее проведенные диктатором РФ Владимиром Путиным "референдумы".
Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.
"В самой России существует мнение, что эти территории (которые были оккупированы войсками РФ в Украине, ред.) являются российскими, что там состоялись референдумы, которые оправдывают эти действия. Я не становлюсь ни на одну сторону", - подчеркнул Уиткофф.
Он отметил, что прежде всего необходимо четко определить суть проблемы, ведь, по его мнению, ни один конфликт невозможно решить без установления фактов.
"И мы именно это и делаем - устанавливаем факты", - подчеркнул спецпредставитель.
Напомним, что спецпредставитель президента США дал интервью скандальному ведущему Такеру Карлсону. Уиткофф говорил об Украине, в частности, о перемирии, вступлении в НАТО и "центральном вопросе" войны.
Говоря об оккупированных территориях Украины, Стив Уиткофф сказал, что "самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона". По его мнению, речь идет о: "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других".
"Эти территории - русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России. По моему мнению, именно это - ключевой момент в конфликте. Это первое, что нужно урегулировать. И сейчас мы ведем очень, очень позитивные разговоры по этому поводу", - заявил Уиткофф.
Подробнее об интервью, и о том, что еще говорил спецпредставитель президента США Дональда Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.
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