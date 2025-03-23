"Это мнение России". Уиткофф объяснил скандальное заявление о "референдумах" Путина

В России распространено мнение, что захваченные в Украине территории являются российскими. В этом вопросе сама Москва ссылается на ранее проведенные диктатором РФ Владимиром Путиным "референдумы".

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.

"В самой России существует мнение, что эти территории (которые были оккупированы войсками РФ в Украине, ред.) являются российскими, что там состоялись референдумы, которые оправдывают эти действия. Я не становлюсь ни на одну сторону", - подчеркнул Уиткофф. Он отметил, что прежде всего необходимо четко определить суть проблемы, ведь, по его мнению, ни один конфликт невозможно решить без установления фактов. "И мы именно это и делаем - устанавливаем факты", - подчеркнул спецпредставитель.