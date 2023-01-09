Це не демократія. Болсонару засудив прихильників за масові заворушення у Бразилії

Масові заворушення, що відбулися в столиці Бразилії, не мають нічого спільного з демократією і мають бути припинені.

Про це заявив екс-президент Бразилії Жаїр Болсонару, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Мирні демонстрації у законній формі є частиною демократії. Проте грабежі та захоплення державних будівель, які відбувалися сьогодні, а також ті, що практикувалися лівими у 2013 та 2017 роках, не підпадають під дію цього правила", - заявив Болсонару.

За його словами, протягом свого президентського терміну він завжди поважав та захищав закони, демократію, прозорість та свободу.