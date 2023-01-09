Это не демократия. Болсонару осудил сторонников за массовые беспорядки в Бразилии

Произошедшие в столице Бразилии массовые беспорядки не имеют ничего общего с демократией и должны быть прекращены.

Об этом заявил экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила", - заявил Болсонару.

По его словам, на протяжении своего президентского срока он всегда уважал и защищал законы, демократию, прозрачность и свободу.