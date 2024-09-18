UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Це давня проблема". Світоліна звернулася до вболівальників з лікарняної палати

Фото: Еліна Світоліна лягла під скальпель хірурга (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Найтитулованіша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна перенесла операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

Екс-третя ракетка світу поділилася сумними подробицями з уболівальниками через соцмережі. Вона додала кілька світлин зі шпиталю.

"На жаль, мій сезон 2024 року тепер в історії, оскільки сьогодні мені зробили операцію на нозі, щоб виправити давню проблему, з якою я намагалася впоратися протягом цього року", – написала Світоліна.

 

Фото: Еліна Світоліна у лікарняній палаті (instagram.com/elisvitolina)

 

Тенісистка пояснила, що це та сама проблема, через яку вона достроково завершила сезон у 2023 році. Травма також заважала їй впродовж більшої частини 2024-го.

"Справлятися з нею стало важче, вона все більше і більше впливала на мене, причому не тільки в плані тенісу та тренувань, а й у моєму повсякденному житті", – зізналася Світоліна.

 

Фото: Еліну Світоліну підтримує чоловік – Гаель Монфіс (instagram.com/elisvitolina)

 

Попри все, спортсменка сповнена оптимізму і рішучості. Вона пообіцяла уболівальникам, що повернеться на корт і продовжить виступи на найвищому рівні.

Яким був для Світоліної сезон-2024

Цього року Світоліна зіграла у фіналі турніру WTA 250 в Окленді. На мейджорах – дійшла до чвертьфіналу Вімблдона та до 1/8 фіналу – Australian Open, "Ролан Гарроса" і US Open. Також на стадії 1/8 фіналу вона зупинилась на Олімпіаді у Парижі. На цей момент українка посідає 28-ме місце в рейтингу WTA.

До речі, нещодавно Світоліна відсвяткувала ювілей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісЕліна Світоліна