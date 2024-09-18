"Это давняя проблема". Свитолина обратилась к болельщикам из больничной палаты

Экс-третья ракетка мира поделилась печальными подробностями с болельщиками посредством соцсетей. Она добавила несколько фотографий из больницы.

"К сожалению, мой сезон 2024 года теперь в истории, поскольку сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы исправить давнюю проблему, с которой я пыталась справиться в течение этого года", – написала Свитолина.

Фото: Элина Свитолина в больничной палате (instagram.com/elisvitolina)

Теннисистка объяснила, что это та же проблема, по которой она досрочно завершила сезон в 2023 году. Травма также мешала ей в течение большой части 2024-го.

"Справляться с ней стало труднее, она все больше и больше влияла на меня, причем не только в плане тенниса и тренировок, но и в моей повседневной жизни", – призналась Свитолина.

Фото: Элину Свитолину поддерживает муж – Гаэль Монфис (instagram.com/elisvitolina)

Несмотря на все, спортсменка полна оптимизма и решительности. Она пообещала болельщикам, что вернется на корт и продолжит выступления на самом высоком уровне.

Каким был для Свитолиной сезон-2024

В этом году Свитолина сыграла в финале турнира WTA 250 в Окленде. На мэйджорах – дошла до четвертьфинала Уимблдона и до 1/8 финала Australian Open, "Ролан Гарроса" и US Open. Также на стадии 1/8 финала она остановилась на Олимпиаде в Париже. В данный момент украинка занимает 28-е место в рейтинге WTA.