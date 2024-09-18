RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Это давняя проблема". Свитолина обратилась к болельщикам из больничной палаты

Фото: Элина Свитолина легла под скальпель хирурга (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Самая титулованная украинская теннисистка в истории Элина Свитолина перенесла операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

Экс-третья ракетка мира поделилась печальными подробностями с болельщиками посредством соцсетей. Она добавила несколько фотографий из больницы.

"К сожалению, мой сезон 2024 года теперь в истории, поскольку сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы исправить давнюю проблему, с которой я пыталась справиться в течение этого года", – написала Свитолина.

 

Фото: Элина Свитолина в больничной палате (instagram.com/elisvitolina)

 

Теннисистка объяснила, что это та же проблема, по которой она досрочно завершила сезон в 2023 году. Травма также мешала ей в течение большой части 2024-го.

"Справляться с ней стало труднее, она все больше и больше влияла на меня, причем не только в плане тенниса и тренировок, но и в моей повседневной жизни", – призналась Свитолина.

 

Фото: Элину Свитолину поддерживает муж – Гаэль Монфис (instagram.com/elisvitolina)

 

Несмотря на все, спортсменка полна оптимизма и решительности. Она пообещала болельщикам, что вернется на корт и продолжит выступления на самом высоком уровне.

Каким был для Свитолиной сезон-2024

В этом году Свитолина сыграла в финале турнира WTA 250 в Окленде. На мэйджорах – дошла до четвертьфинала Уимблдона и до 1/8 финала Australian Open, "Ролан Гарроса" и US Open. Также на стадии 1/8 финала она остановилась на Олимпиаде в Париже. В данный момент украинка занимает 28-е место в рейтинге WTA.

Кстати, недавно Свитолина отпраздновала юбилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина Свитолина