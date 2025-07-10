"Це чистий тероризм": Зеленський в Римі розповів про нову масовану атаку на Київ

"Лише цієї ночі вони здійснили чергову масовану атаку по Україні. В основному по нашій столиці - Києву. В ударі були задіяні російсько-іранські Шахеди. Ці дрони було сильно модифіковано., щоб вони спричиняли більше руйнувань і щоб їх було важче збити", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що Україна зараз стикається з атаками сотень цих дронів кожної ночі.

"Це чистий тероризм. Вночі напередодні вони запустили понад 700 дронів та ракет. Цієї ночі - близько 400. І вони намагаються робити це якомога частіше", - додав він.

За словами президента, це саме те, чого хоче російський диктатор Володимир Путін.

"Щоб наші люди страждали, щоб тікали з України. І щоб будинки, школи, саме життя було знищено всюди. Не лише біля передової", - підсумував Зеленський.