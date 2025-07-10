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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Це чистий тероризм": Зеленський в Римі розповів про нову масовану атаку на Київ

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Протягом останніх ночей Україна зазнає масштабних повітряних атак із застосуванням сотень модифікованих російсько-іранських дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції з відновлення України у Римі.

"Лише цієї ночі вони здійснили чергову масовану атаку по Україні. В основному по нашій столиці - Києву. В ударі були задіяні російсько-іранські Шахеди. Ці дрони було сильно модифіковано., щоб вони спричиняли більше руйнувань і щоб їх було важче збити", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що Україна зараз стикається з атаками сотень цих дронів кожної ночі.

"Це чистий тероризм. Вночі напередодні вони запустили понад 700 дронів та ракет. Цієї ночі - близько 400. І вони намагаються робити це якомога частіше", - додав він.

За словами президента, це саме те, чого хоче російський диктатор Володимир Путін.

"Щоб наші люди страждали, щоб тікали з України. І щоб будинки, школи, саме життя було знищено всюди. Не лише біля передової", - підсумував Зеленський.

Обстріл Києва 10 липня

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вчергове масовано атакували Україну ракетами та дронами. Основою ціллю ворожого удару, як вже згадувалось, став саме Київ.

Росіяни запустили в напрямку столиці дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети. Внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста.

Зокрема, були пошкоджені будинки, фіксувалися пожежі й не тільки. Найбільші пошкодження - у Шевченківському.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Атака на Луцьк 9 липня

Також ми писали, що минулої ночі російська армія масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, загалом було зафіксовано 741 ціль повітряного нападу, з яких 718 було знешкоджено.

Варто додати, що в ніч на 9 липня, основна ворожа атака була зосереджена на Луцьк. Внаслідок обстрілу у місті були пожежі.

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Володимир ЗеленськийКиївУкраїнаАтака дронів