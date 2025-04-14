"Це було жахливо": Трамп назвав удар по Сумах помилкою Росії

"Мені сказали, що вони припустилися помилки, це було жахливо", - сказав Трамп під час розмови з представниками ЗМІ.

На запитання журналістів, що саме він має на увазі під словом "помилка", американський лідер не став уточнювати.

Натомість президент Штатів ще раз повторив, що "вони (росіяни, - ред.) зробили помилку".

"Я так вважаю. Слухайте, запитайте в них", - сказав Трамп.

Крім того, американський лідер висловив думку, що "розв'язання цієї війни (Росії з Україною, - ред.) - це зловживання владою".

"Якби я був президентом, ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну", - вчергове повторив Трамп свою тезу.

Ракетний удар РФ по Сумах на Вербну неділю

Нагадаємо, вранці 13 квітня війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру міста Суми, застосувавши балістичні ракети з касетними боєприпасами. Дана атака була по центру міста, а відбулась вона у велике свято Вербна неділя. Обстріл був у той момент, коли вулиці були заповнені людьми, що призвело до значних жертв серед мирного населення.​

За останніми даними, загинуло щонайменше 34 особи, серед них є діти, а кількість поранених вже сягнула до 117 осіб, включаючи 11 дітей. Також повідомлялося, що найбільше жертв було в тролейбусі, який проїжджав повз місце вибуху.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, зокрема місцевий університет, а також знищено транспортні засоби. Місцева влада та рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.​

Все, що відомо про наслідки російського ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.