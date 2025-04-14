"Это было ужасно": Трамп назвал удар по Сумах ошибкой России

"Мне сказали, что они допустили ошибку, это было ужасно", - сказал Трамп во время разговора с представителями СМИ в Белом доме.

На вопрос журналистов, что именно он имеет в виду под словом "ошибка", американский лидер не стал уточнять.

Зато президент Штатов еще раз повторил, что "они (россияне, - ред.) совершили ошибку".

"Я так считаю. Слушайте, спросите у них", - сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер высказал мнение, что "развязывание этой войны (России с Украиной, - ред.) - это злоупотребление властью".

"Если бы я был президентом, эта страна никогда бы не позволила начать эту войну", - в очередной раз повторил Трамп свой тезис.

Ракетный удар РФ по Сумах на Вербное воскресенье

Напомним, утром 13 апреля войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив баллистические ракеты с кассетными боеприпасами. Данная атака была по центу города, а состоялась она в большой праздник Вербное воскресенье. Обстрел был в тот момент, когда улицы были заполнены людьми, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

По последним данным, погибли по меньшей мере 34 человека, среди них есть дети, а количество раненых уже достигло 117 человек, включая 11 детей. Также сообщалось, что больше всего жертв было в троллейбусе, который проезжал мимо места взрыва.

В результате обстрела были повреждены жилые и нежилые здания, в том числе местный университет, а также уничтожены транспортные средства. Местные власти и спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки и оказание помощи пострадавшим.

Все, что известно о последствиях российского ракетного удара по городу Сумы можно узнать в материале РБК-Украина.