"Это было ужасно": Трамп назвал удар по Сумах ошибкой России

Президент США Дональд Трамп отреагировал на вчерашнюю ракетную атаку России по Сумах, в результате которой погибли 34 человека. Американский лидер назвал это "ужасной ошибкой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
"Мне сказали, что они допустили ошибку, это было ужасно", - сказал Трамп во время разговора с представителями СМИ в Белом доме.
На вопрос журналистов, что именно он имеет в виду под словом "ошибка", американский лидер не стал уточнять.
Зато президент Штатов еще раз повторил, что "они (россияне, - ред.) совершили ошибку".
"Я так считаю. Слушайте, спросите у них", - сказал Трамп.
Кроме того, американский лидер высказал мнение, что "развязывание этой войны (России с Украиной, - ред.) - это злоупотребление властью".
"Если бы я был президентом, эта страна никогда бы не позволила начать эту войну", - в очередной раз повторил Трамп свой тезис.
Напомним, утром 13 апреля войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив баллистические ракеты с кассетными боеприпасами. Данная атака была по центу города, а состоялась она в большой праздник Вербное воскресенье. Обстрел был в тот момент, когда улицы были заполнены людьми, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.
По последним данным, погибли по меньшей мере 34 человека, среди них есть дети, а количество раненых уже достигло 117 человек, включая 11 детей. Также сообщалось, что больше всего жертв было в троллейбусе, который проезжал мимо места взрыва.
В результате обстрела были повреждены жилые и нежилые здания, в том числе местный университет, а также уничтожены транспортные средства. Местные власти и спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки и оказание помощи пострадавшим.
Все, что известно о последствиях российского ракетного удара по городу Сумы можно узнать в материале РБК-Украина.
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