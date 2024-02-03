Это было сильно: Зеленский наградил бойцов ГУР, причастных к затоплению "Ивановца"

Президент Владимир Зеленский наградил бойцов Главного управления разведки, проявивших особое мужество во время выполнения специальных боевых задач, в том числе по уничтожению российского ракетного катера "Ивановец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как подчеркнул Зеленский, обращаясь к бойцам ГУР, россияне действительно испытывают боль от действий украинских разведчиков. И это важно, чтобы виновники войны ежедневно несли потери от нее.

Кроме того, президент особо отметил успех воинов ГУР на море. Речь об уничтожении российского ракетного катера "Ивановец" вблизи оккупированного Крыма.

"Сложная операция на рейде озера Донузлав - шесть прямых попаданий морских дронов в корпус "Ивановца". Это было действительно сильно. И я благодарю вас за эту силу", - сказал он.

Потопление российского "Ивановца"

В ночь на 1 февраля бойцы одного из подразделений ГУР уничтожили морскими дронами MAGURA V5 ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Стоимость корабля составляет 60-70 млн. долларов.

Этот катер считался гордостью российского Черноморского флота. Как говорил представитель ГУР Андрей Юсов, таких катеров в России было всего три.

Детальнее о катере "Ивановец", который потопили дроны ГУР - читайте в материале РБК-Украина.