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"Це була помилка": чиновник НАТО виправдався за слова про здачу територій України

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Пропозиція відмовитися Україні від частини своїх територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу була помилкою.

Про це заявив керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

"Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні", - пояснив чиновник.

Він додав, що не повинен був так говорити. 

"Це була помилка", - сказав Єнссен. 

Що цьому передувало

Вчора Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила Російська Федерація. 

"Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це", - заявив Єнссен.

Він розповів, що наразі вже тривають дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни. Зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що подібні заяви, це спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир". Він зауважив, що Росія у подальшому не відмовиться від перенесення війни на інші покоління.

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