"Это была ошибка": чиновник НАТО оправдался за слова о сдаче территорий Украины

"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине", - пояснил чиновник.

Он добавил, что не должен был так говорить.

"Это была ошибка", - сказал Йенссен.

Что этому предшествовало

Вчера Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, которые захватила Российская Федерация.

"Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это", - заявил Йенссен.

Он рассказал, что сейчас уже идут дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны. В частности, звучат опции с отказом Киева от части территории.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления это попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир". Он отметил, что Россия в дальнейшем не откажется от перенесения войны на другие поколения.