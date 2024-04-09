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"Це не буде головною темою": Волкер про Україну під час президентських виборів у США

Фото: Курт Волкер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Україна не стане головною темою на президентських виборах у США. Основне питання - це економіка, тема номер два - імміграція з південного кордону.

Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер.

"Я так не думаю і сподіваюся, що цього не буде…. Жодна із сторін насправді не мобілізується навколо зовнішньої політики. Це може бути темою кампанії, але я не думаю, що це буде головна тема", - сказав він.

За його словами, питання номер один для всіх у країні - це економіка. "У нас був сильний період інфляції, яка призвела до вищого рівня цін. Усі досі це відчувають. Економіка - номер один. Імміграція - номер два. У нас неконтрольований південний кордон. Тисячі людей приїжджають у країну щодня. Ми й гадки не маємо, хто вони. Це проблема, і це питання номер два для виборців", - повідомив Волкер.

Дипломат зазначив, що є поділ між партіями щодо інших питань. "У республіканців з'являються інші проблеми, які їх хвилюють, республіканці намагаються мобілізуватися проти дуже агресивного порядку денного з соціальних питань. Зокрема, трансгендерні люди у спорті, ЛГБТ-питання у школах, та багато іншого в цьому соціальному порядку денному", - додав він. .

Волкер нагадав, що аборти - це тема демократів. "Демократи намагаються використовувати аборти, заявляючи, що республіканці обмежують аборти, давайте мобілізуємо виборців-демократів, щоб вони вийшли та проголосували проти цього", - сказав він.

Президентські вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США намічені на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден.

У березні Джо Байден вперше із серпня минулого року випередив у рейтингу свого конкурента, республіканця Дональда Трампа.

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