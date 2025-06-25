Це більше не працює. У ДСНС розвінчали популярне правило під час обстрілів

"Правило двох стін" більше не діє

"Правило двох стін" можна було використовувати у певних випадках, зокрема, для захистку від дрібних уламків. Але коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, повинні слідувати в укриття. Останні обстріли Києва показали, якими можуть бути наслідки. Тому "правило двох стін" я б не застосовував у наших реаліях", - каже Стоволос.

Він наголосив, що укриватися потрібно саме у підземному просторі. Дізнатись про адреси найближчих сховищ можна в інтерактивній карті "Дії". В середньому у киян є 10-15 хвилин, що пройти у безпечне місце.

"Ті експерти, які рекомендували людям ховатися за двома стінами, зараз зіграли дуже нехорошу роль. Будь-яке місце у квартирі є небезпечним, ванна кімната у тому числі. Вона обладнана плиткою і дзеркалами, які можуть обсипатись від ударної хвилі. По конструкції це також небезпечне місце, бо ванни складаються блоками при обваленні. Я б взагалі не розглядав варіанти укриття людей у квартирах", - додає рятувальник.

Чи безпечні звичайні підвали

Під час тривоги укриватися потрібно в об'єктах фонду захисних споруд або в будь-яких приміщеннях підземного простору. Згідно з законодавством, це сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

"На 100% це не убезпечить, але це найбезпечніше місце під час обстрілів", - каже Стоволос.

При цьому він зазначає, що на законодавчому рівні найпростіше укриття - це цокольний або підвальний поверх. У певних випадках підвали не можуть поставити на облік сховищ, зокрема, якщо там проходять магістральні, а не внутрішні, трубопроводи житлового будинку. Переховуватись у такому приміщенні може бути небезпечно.

"Якщо у підвальному приміщенні є кімнатка, де можуть розміститися 10-15 осіб і поряд нема електрощитових і труб великого діаметра, а найближче укриття на великій відстані, то краще користуватися цим підземним простором", - додає рятувальник.