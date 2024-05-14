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"Це абсурдно". Кулеба спростував чутки, що Україна відкинула мир із Росією у 2022 році

Вівторок 14 травня 2024 15:38
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"Це абсурдно". Кулеба спростував чутки, що Україна відкинула мир із Росією у 2022 році Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Звинувачення України в тому, що вона нібито не захотіла підписувати з Росією мирну угоду у 2022 році у Стамбулі, є абсурдними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

Глава МЗС наголосив, що історія про "зірваний мир" - один із улюблених фейків росіян. Але, якщо пильніше поглянути на факти, то такі чутки не витримують жодної критики.

За словами Кулеби, за допомогою подібних історій Росія хоче перекласти відповідальність з агресора на жертву.

"Це абсурдно. Якби Росія хотіла миру, вона б насамперед не нападала на Україну", - додав міністр.

Він уточнив, що під час переговорів у 2022 році вимоги Росії були настільки абсурдними, що "мирна угода не проглядалася".

Також Кулеба прокоментував проекти документів, які оприлюднили західні ЗМІ. Він наголосив, що вони є доказом переговорного процесу, але більшого сенсу в них немає, оскільки тоді не було згоди.

Міністр підтвердив, що обговорювалася зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, але Москва не захотіла її організовувати.

Глава МЗС спростував абсурдні чутки, що Україна відмовилася від переговорів із РФ під впливом Бориса Джонсона, який тоді був прем'єром Британії.

"По-перше, будь-хто, хто колись зустрічався із Зеленським, знає, що це не та людина, на яку можна натиснути для якогось рішення. По-друге, тому що процес переговорів між делегаціями, власне, тривав і у квітні, і навіть травні - тобто задовго після приїзду Джонсона", - розповів Кулеба.

Саме позиція Росії стала причиною, чому країнам не вдалося дійти мирної угоди, додав міністр.

Що передувало

Нагадаємо, раніше росіяни неодноразово звинувачували Україну в тому, що через її позицію в 2022 році нібито не вдалося досягти миру. Також вони вигадували причетність екс-прем'єра Британії Бориса Джонсона.

Нещодавно видання WELT оприлюднило нібито текст проекту мирної угоди між Росією та Україною. Документ зокрема передбачав постійний нейтралітет для України.

При цьому Москва, згідно з проектом угоди, відмовлялася виводити свої війська з окупованого Криму, а також з Донецької та Луганської областей.

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