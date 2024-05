"Це абсурдно". Кулеба спростував чутки, що Україна відкинула мир із Росією у 2022 році

Глава МЗС наголосив, що історія про "зірваний мир" - один із улюблених фейків росіян. Але, якщо пильніше поглянути на факти, то такі чутки не витримують жодної критики.

Ukraine and Russia were close to a peace deal in spring 2022 but Ukraine rejected it?



This is one of the favorite lies promoted by Russia and its sympathisers to shift the focus… and blame.



However, a closer look at the facts reveals that the whole story does not hold water. pic.twitter.com/uaWh8pTdIS