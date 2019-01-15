ЦБТ «Конкурс трейдеров» — лучшим трейдером Украины уже дважды признана девушка

Завершился Всеукраинский турнир «Конкурс трейдеров», проведенный совместными усилиями группы финанс-консалтинговых компаний ЦБТ и брокера «Телетрейд». Мероприятие впечатляло своим размахом — призовой фонд составил $35000! Участвовать могли все желающие трейдеры, а лучшим предназначались солидные счета в управление от ЦБТ. «Конкурс трейдеров» обещал будущим победителям всю прибыль от торговли и полное распоряжение призовыми счетами до тех пор, пока просадка депозита не превысит 30%. Такие условия привлекли множество участников со всей страны, но лишь трое одержали победу.



Богдан Троцько, глава ГК ЦБТ: «Конкурс трейдеров» прославил Одессу

«Я очень рад тому, что все победители — одесситы, — заявил Богдан Троцько во время церемонии награждения. — Одесса — мой родной город, так что такое совпадение не может меня не радовать».

Пять тысяч долларов в управление за третье место достались Вадиму. Выпускник курсов «ЦБТ Беластиум», после выпуска он сосредоточился на инвестиционных проектах. Однако знания, полученные от лучших преподавателей ЦБТ-Одесса, требовали реализации. Вадим принял участие в турнире — третье место ему принесла удачная торговля нефтью.

Депозит в десять тысяч долларов достался серебряному призеру Роману. Роман — однокурсник Вадима по «Беластиуму». Для конкурсной торговли второй победитель выбрал газ. «Я проанализировал рынок и пришел к выводу, что цена на газ будет расти. Прогноз оказался верным», — скромно сообщил трейдер. Богдан Сергеевич Троцько, в свою очередь, подчеркнул, что качественный фундаментальный анализ еще никого не подводил.

И наконец первое место, а также счет в двадцать тысяч долларов достались Виктории, во второй раз оправдавшей свое имя. «Это уже почти традиция, — отметил Богдан Сергеевич. — Второй год мы организовываем Всеукраинский турнир, и второй раз Виктория занимает в нем первое место. В прошлом году был биткоин, что в этом?». Победительница сообщила, что вторую победу ей принесла торговля фондовым индексом Dow Jones.

ЦБТ: «Конкурс трейдеров» для славы, «Синхронная торговля» — для денег