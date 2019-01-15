ЦБТ «Конкурс трейдеров» — лучшим трейдером Украины уже дважды признана девушка

Завершился Всеукраинский турнир «Конкурс трейдеров», проведенный совместными усилиями группы финанс-консалтинговых компаний ЦБТ и брокера «Телетрейд». Мероприятие впечатляло своим размахом — призовой фонд составил $35000! Участвовать могли все желающие трейдеры, а лучшим предназначались солидные счета в управление от ЦБТ. «Конкурс трейдеров» обещал будущим победителям всю прибыль от торговли и полное распоряжение призовыми счетами до тех пор, пока просадка депозита не превысит 30%. Такие условия привлекли множество участников со всей страны, но лишь трое одержали победу.
«Я очень рад тому, что все победители — одесситы, — заявил Богдан Троцько во время церемонии награждения. — Одесса — мой родной город, так что такое совпадение не может меня не радовать».
Пять тысяч долларов в управление за третье место достались Вадиму. Выпускник курсов «ЦБТ Беластиум», после выпуска он сосредоточился на инвестиционных проектах. Однако знания, полученные от лучших преподавателей ЦБТ-Одесса, требовали реализации. Вадим принял участие в турнире — третье место ему принесла удачная торговля нефтью.
Депозит в десять тысяч долларов достался серебряному призеру Роману. Роман — однокурсник Вадима по «Беластиуму». Для конкурсной торговли второй победитель выбрал газ. «Я проанализировал рынок и пришел к выводу, что цена на газ будет расти. Прогноз оказался верным», — скромно сообщил трейдер. Богдан Сергеевич Троцько, в свою очередь, подчеркнул, что качественный фундаментальный анализ еще никого не подводил.
И наконец первое место, а также счет в двадцать тысяч долларов достались Виктории, во второй раз оправдавшей свое имя. «Это уже почти традиция, — отметил Богдан Сергеевич. — Второй год мы организовываем Всеукраинский турнир, и второй раз Виктория занимает в нем первое место. В прошлом году был биткоин, что в этом?». Победительница сообщила, что вторую победу ей принесла торговля фондовым индексом Dow Jones.
Виктория — самый опытный трейдер из тройки лидеров, ее стаж — два года, а прошлогодний приз от ЦБТ «Конкурс трейдеров», счет на десять тысяч долларов, до сих пор находится в ее управлении, так как девушка всегда оказывается в плюсе и просадок у нее не бывает. Если вы хотите добиться таких же результатов, надо долго и упорно учиться, в том числе на своих ошибках… Или же присоединиться к проекту «Синхронная торговля», который дает возможность копировать сделки мастеров трейдинга и лучших автоматических программ. В результате участники получают стабильную прибыль без активного участия в торгах. Чтобы стать участником «Синхронной торговли», заходите на сайт ЦБТ — финансовые консультанты помогут вам подключиться к проекту самым выгодным образом.