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ЦБТ «Конкурс трейдерів» — кращим трейдером України вже двічі визнана дівчина

Новини » Новини компаній    15.01.2019 - 11:14
ЦБТ «Конкурс трейдерів» — кращим трейдером України вже двічі визнана дівчина

Завершився Всеукраїнський турнір «Конкурс трейдерів», проведений спільними зусиллями групи фінанс-консалтингових компаній ЦБТ і брокера «Телетрейд». Захід вражав своїм розмахом — призовий фонд склав $ 35 000! Брати участь могли всі бажаючі трейдери, а кращим призначалися солідні рахунки в управління від ЦБТ. «Конкурс трейдерів» обіцяв майбутнім переможцям весь прибуток від торгівлі і повне розпорядження призовими рахунками до тих пір, поки просадка депозиту не перевищить 30%. Такі умови залучили безліч учасників з усієї країни, але лише троє здобули перемогу.ЦБТ «Конкурс трейдерів» — кращим трейдером України вже двічі визнана дівчина

Богдан Троцько, глава ГК ЦБТ: «Конкурс трейдерів» прославив Одесу

ЦБТ «Конкурс трейдерів» — кращим трейдером України вже двічі визнана дівчина

«Я дуже радий тому, що всі переможці — одесити, — заявив Богдан Троцько під час церемонії нагородження. — Одеса — моє рідне місто, тому такий збіг не може мене не радувати».

П'ять тисяч доларів в управління за третє місце дісталися Вадиму. Випускник курсів «ЦБТ Беластіум», після випуску він зосередився на інвестиційних проектах. Однак знання, отримані від кращих викладачів ЦБТ-Одеса, вимагали реалізації. Вадим взяв участь в турнірі — третє місце йому принесла вдала торгівля нафтою.

Депозит в десять тисяч доларів дістався срібному призеру Роману. Роман — однокурсник Вадима по «Беластіуму». Для конкурсній торгівлі другий переможець вибрав газ. «Я проаналізував ринок і прийшов до висновку, що ціна на газ буде рости. Прогноз виявився вірним», — скромно повідомив трейдер. Богдан Сергійович Троцько, в свою чергу, підкреслив, що якісний фундаментальний аналіз ще нікого не підводив.

І нарешті перше місце, а також рахунок в двадцять тисяч доларів дісталися Вікторії, яка вдруге виправдала своє ім'я. «Це вже майже традиція, — зазначив Богдан Сергійович. — Другий рік ми організовуємо Всеукраїнський турнір, і другий раз Вікторія займає в ньому перше місце. У минулому році був біткоін, що в цьому?». Переможниця повідомила, що другу перемогу їй принесла торгівля фондовим індексом Dow Jones.

ЦБТ: «Конкурс трейдерів» для слави, «Синхронна торгівля» — для грошей

Вікторія — найдосвідченіший трейдер з трійки лідерів, її стаж — два роки, а торішній приз від ЦБТ «Конкурс трейдерів», рахунок на десять тисяч доларів, до сих пір знаходиться в її управлінні, тому що дівчина завжди виявляється в плюсі ​​і просадок у неї не буває. Якщо ви хочете добитися таких же результатів, треба довго і наполегливо вчитися, в тому числі на своїх помилках... Або ж приєднатися до проекту «Синхронна торгівля», який дає можливість копіювати угоди майстрів трейдингу і кращих автоматичних програм. В результаті учасники отримують стабільний прибуток без активної участі в торгах. Щоб стати учасником «Синхронної торгівлі», заходите на сайт ЦБТ — фінансові консультанти допоможуть вам підключитися до проекту найвигіднішим чином.

ЦБТ «Конкурс трейдерів» — кращим трейдером України вже двічі визнана дівчина

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