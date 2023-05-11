Царьову та ще двом екс-нардепам від Партії регіонів оголосили нові підозри

Наразі екс-регіонали переховуються на території країни-агресора.

За даними слідства, Олег Царьов співпрацював з керівництвом Міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення.

Встановлено, що екс-нардеп "зливав" агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Вказано, що цю інформацію Царьов отримав від ще одного "регіонала" - Дмитра Святаша.

Як встановили слідчі, після 24 лютого минулого року Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, за що Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини.

Він передавав росіянам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території регіону.

Зрадник розвіддані отримував через свої "партійні" зв’язки на території Харківської області.

Ще один підозрюваний - колишній нардеп-регіонал Ігор Марков, який регулярно виправдовував збройну агресію РФ проти України. Відео з його провокаційними виступами неодноразово показували в ефірах центральних російських телеканалів.

Вказано, що на підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

При цьому Слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 (пропаганда війни);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки вже повідомляла цим фігурантам про підозру у вчиненні інших злочинів проти державної безпеки України.

Додамо, що суд залишив без змін вирок колишньому нардепу Олегу Царьову, якому у травні 2022 року заочно дали 12 років позбавлення волі.

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