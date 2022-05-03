UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Царева приговорили к 12 годам тюрьмы

Фото: Олег Царев (council.gov.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Шевченковский райсуд Киева огласил приговор бывшему народному депутату Украины и кандидату в президенты Олегу Цареву. Его осудили на 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

"Царев критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, а также пропагандировал идею децентрализации власти вплоть до создания Федеративной республики Новороссия, куда войдут Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Запорожская, области", - говорится в сообщении.

Речь идет о высказываниях Царева во время президентской избирательной кампании в апреле-мае 2014 года. В частности, в эфире "Общественного телевидения", "Россия 24" и российского "1 канала".

Политик был признан виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины, то есть в публичных призывах к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

"В числе доказательств - показания двух бывших госохранников, сопровождавших Царева во время перевыборной кампании 2014 года, а также видеозаписи программ с участием политика и их расшифровки и лингвистические экспертизы", - пишет издание.

Как сообщалось,

Напомним, дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находилось в суде с 2017 года.

Царев был нардепом от "Партии регионов", после Майдана 2014 года пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил за "референдумы" в Донецкой и Луганской областях. Позже объявил себя "спикером парламента Новороссии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Царев