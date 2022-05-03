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Царьова засудили до 12 років тюрми

Фото: Олег Царьов (council.gov.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України та кандидату президенти Олегу Царьову. Його засудили на 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

"Царьов критикував події Майдану і називав нову владу нелегітимною, наполягав на необхідності надання російській мові статусу державної, а також пропагував ідею децентралізації влади аж до створення Федеративної республіки Новоросія, куди ввійдуть Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська і Дніпропетровська області", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про висловлювання Царьова під час президентської виборчої кампанії у квітні-травні 2014 року. Зокрема, в ефірі "Громадського телебачення", "Росія 24" і російського "1 каналу".

Політика взнали винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 КК України, тобто у публічних закликах до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, а також у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації.

"У числі доказів - показання двох колишніх держохоронців, які супроводжували Царьова під час перевиборчої кампанії 2014 року, а також відеозаписи програм за участі політика та їх розшифровки і лінгвістичні експертизи", - пише видання.

Нагадавши, справа за звинуваченням Царьова в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України перебувала в суді з 2017 року.

Царьов був нардепом від "Партії регіонів", після Майдану 2014 року намагався балотуватися на пост президента України, але зняв кандидатуру і відкрито виступив за "референдуми" в Донецькій і Луганській областях. Пізніше оголосив себе "спікером парламенту Новоросії".

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Олег Царьов