В ЦАР подорвались трое россиян и два местных полицейских

Отмечается, что инцидент произошел еще 27 мая, при этом также были ранены пятеро военнослужащих вооруженных сил ЦАР.

"Трое российских союзников и двое сотрудников Центральноафриканской полиции были убиты", - проинформировал официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги. Речь идет о солдатах одного из военизированных формирований.

Местные СМИ уточняют, что взрыв произошел в районе поселка Бондіба, когда военная колонна возвращалась к месту базирования.