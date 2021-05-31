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У ЦАР підірвались троє росіян і два місцевих поліцейських

Автор: Даша Харченко

У Центральноафриканській Республіці загинули троє громадян Росії і двоє місцевих поліцейських загинули. Вони підірвались на саморобному вибуховому пристрої.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що інцидент стався ще 27 травня, при цьому також були поранені п'ятеро військовослужбовців збройних сил ЦАР.

"Троє російських союзників і двоє співробітників центральноафриканською поліції були вбиті", - поінформував офіційний представник уряду ЦАР Анж Максим Казагі. Йдеться про солдатів одного з воєнізованих формувань.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що вибух стався в районі селища Бондіба, коли військова колона поверталася до місця базування.

Нагадаємо, тіла двох іспанських і одного ірландського журналістів були виявлені на сході Буркіна-Фасо (Західна Африка). Напередодні, їх викрали невідомі.

РБК-Україна писало, що на початку квітня на південному сході Нігерії озброєні бойовики напали на в'язницю. В результаті понад 1800 ув'язненим вдалося втекти.

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