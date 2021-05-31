У ЦАР підірвались троє росіян і два місцевих поліцейських

Зазначається, що інцидент стався ще 27 травня, при цьому також були поранені п'ятеро військовослужбовців збройних сил ЦАР.

"Троє російських союзників і двоє співробітників центральноафриканською поліції були вбиті", - поінформував офіційний представник уряду ЦАР Анж Максим Казагі. Йдеться про солдатів одного з воєнізованих формувань.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що вибух стався в районі селища Бондіба, коли військова колона поверталася до місця базування.