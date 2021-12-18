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В ЦАР начали судить боевиков за военные преступления

Автор: Анна Полисученко

В Центральноафриканской Республике состоялось первое заседание Специального уголовного суда относительно военных преступлений. Вооруженный конфликта длится в стране уже около 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Троих мужчин - Усмана Яубу, Тагира Махамата и Иссу Адума - обвинили в преступлениях против человечества и военных преступлениях. В частности, их обвиняют в том, что они убили 37 человек в двух селах на северо-западе страны в 2019 году, а также изнасиловали шестерых женщин во время атак на эти села.

В то же время США объявили о санкциях против Али Дарассы, лидера "Союза за мир" (UPC), одной из вооруженных группировок, воюющих в ЦАР.

Мирные жители, в том числе журналисты, сотрудники гуманитарных организаций и представители меньшинств в Центральноафриканской Республике, а также миротворцы подвергаются насильственным преследованиям и запугиваниям со стороны боевиков и так называемых российских инструкторов из группы Вагнера.

Ранее мы писали, что ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнера": кто попал в список.

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ЦАР