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У ЦАР почали судити бойовиків за військові злочини

Автор: Анна Полисученко

У Центральноафриканській Республіці відбулося перше засідання спеціального кримінального суду щодо військових злочинів. Збройний конфлікт триває в країні вже близько 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Трьох чоловіків - Усмана Яубу, Тагіра Махамата і Іссу Адума - звинуватили в злочинах проти людства і військових злочинах. Зокрема, їх звинувачують в тому, що вони вбили 37 осіб у двох селах на північному заході країни в 2019 році, а також згвалтували шістьох жінок під час атак на ці села.

У той же час США оголосили про санкції проти Алі Дарасси, лідера "Союзу за мир" (UPC), одного зі збройних угруповань, що воюють в ЦАР.

Мирні жителі, в тому числі журналісти, співробітники гуманітарних організацій і представники меншин в Центральноафриканській Республіці, а також миротворці піддаються насильницьким переслідуванням і залякуванням з боку бойовиків і так званих російських інструкторів з групи Вагнера.

Раніше ми писали, що ЄС ввів санкції проти ПВК "Вагнера": хто потрапив до списку.

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ЦАР