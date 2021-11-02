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В ЦАР гвардия президента обстреляла миротворцев: ООН осудила нападение

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Центральноафриканской республике пострадали 10 миротворцев ООН из Египта при перестрелке с гвардией президента страны. Организация осудила нападение, назвав его преднамеренным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на миссию ООН в ЦАР (MINUSCA).

Гвардии президента ЦАР открыла шквальный огонь без предупреждения по автобусу в столице страны Банги, в котором находились "голубые каски" - сотрудники полицейского подразделения Египта. Десять из них получили ранения.

Как только автобус покинул район, где миротворцы подверглись обстрелу, примерно в 120 метрах от резиденции президента они сбили насмерть женщину.

В ООН решительно осудили нападение, назвав его преднамеренным и неоправданным. Руководство MINUSCA инициировало расследование инцидента, чтобы выявить правовые последствия произошедшего.

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ООНЕгипетЦАР