В ЦАР гвардия президента обстреляла миротворцев: ООН осудила нападение

В Центральноафриканской республике пострадали 10 миротворцев ООН из Египта при перестрелке с гвардией президента страны. Организация осудила нападение, назвав его преднамеренным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на миссию ООН в ЦАР ( MINUSCA ).

Гвардии президента ЦАР открыла шквальный огонь без предупреждения по автобусу в столице страны Банги, в котором находились "голубые каски" - сотрудники полицейского подразделения Египта. Десять из них получили ранения.

Как только автобус покинул район, где миротворцы подверглись обстрелу, примерно в 120 метрах от резиденции президента они сбили насмерть женщину.

В ООН решительно осудили нападение, назвав его преднамеренным и неоправданным. Руководство MINUSCA инициировало расследование инцидента, чтобы выявить правовые последствия произошедшего.