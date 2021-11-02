У ЦАР гвардія президента обстріляла миротворців: ООН засудила напад

У Центральноафриканській Республіці постраждали 10 миротворців ООН з Єгипту при перестрілці з гвардією президента країни. Організація засудила напад, назвавши його навмисним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місію ООН в ЦАР ( MINUSCA ).

Гвардії президента ЦАР відкрила шквальний вогонь без попередження по автобусу в столиці країни Банги, в якому знаходилися "блакитні каски" - співробітники поліцейського підрозділу Єгипту. Десять з них отримали поранення.

Як тільки автобус покинув район, де миротворці піддалися обстрілу, приблизно в 120 метрах від резиденції президента вони збили на смерть жінку.

В ООН рішуче засудили напад, назвавши його навмисним і невиправданим. Керівництво MINUSCA ініціювало розслідування інциденту, щоб виявити правові наслідки події.