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Цар-дзвін, цар-гармата, а тепер цар-окоп. У Резнікова висміяли мега-рів росіян під Мелітополем

Фото: Міноборони висміяло російський окоп в Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Довжелезний "Цар-окоп", виритий росіянами в Запорізькій області, стане для Росії таким же безкорисним як "Цар-дзвін" та "Цар-гармата".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України в Twitter.

"Цар-дзвін, який тріснув під час відливання, Цар-гармата, яка так і не стріляла, а тепер такий же непотрібний 70-кілометровий Цар-окоп, викопаний росіянами в Запорізькій області", - написали в міністерстві.

Фото: супутникові знімки російського окопу (investigator.org.ua)

Міноборони також запитує, чи не є це тими самими унікальними рисами російської цивілізації, про які так любить говорити російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року росіяни почали рити окоп в Запорізькій області. Він простягається від селища Семенівка під Мелітополем до Маринівки Приморського району.

У ЗСУ відреагували на рекордний окоп росіян у Запорізькій області. Заявивши, що викопування окопу довжиною 70 кілометрів є проявом страху перед українським контрнаступом.

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