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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного командира батальйону ХАМАС

Ізраїль, П'ятниця 03 листопада 2023 10:50
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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного командира батальйону ХАМАС Фото: ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного командира батальйону ХАМАС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала командира батальйону ХАМАС Сабра-Тель аль-Хава Мустафу Даллула під час нічного авіаудару по Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними військових, Даллул "взяв ключову роль в управлінні бойовими діями проти сил ЦАХАЛу в Секторі Газа".

Крім того, під час нічних операцій у Секторі Газа винищувачі, бойові вертольоти та артилерія армії Ізраїлю завдали ударів і вбили ще кількох терористів ХАМАС.

Також військові під час обшуків у Бейт-Хануні на півночі Гази виявили автомати, пістолети-кулемети, гранати, вибухові пристрої, РПГ та боєприпаси, а також розвідувальні матеріали - карти та комунікаційне обладнання.

До того ж, як повідомляє ЦАХАЛ, повітряні та морські сили армії Ізраїлю завдали ударів по кількох об'єктах ХАМАС в Секторі Газа, включно з будівлями, які використовуються бойовиками для обстрілу наземних сил і позицій запуску протитанкових ракет.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення в Ізраїль. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Тель-Авів оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі". У її рамках минулого тижня ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Водночас прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські війська перебувають на піку бойових дій після просування через околиці міста Газа.

Увечері 2 листопада спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛ повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

Додамо, що нещодавно представник Пентагону заявив, що американські командос в Ізраїлі допомагають знайти понад 200 заручників, які були захоплені під час нападу ХАМАС 7 жовтня.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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