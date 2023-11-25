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ЦАХАЛ не залишить Сектор Газа, доки всі заручники не повернуть до Ізраїлю, - Галлант

Фото: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські війська не покинуть Сектор Газа доти, доки всіх заручників не повернуть до Ізраїлю, а будь-які майбутні перемовини з ХАМАСом будуть вестися в умовах бойових дій.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми не можемо залишити операцію і війну в Газі доти, доки не досягнемо ситуації, коли повернемо всіх заручників, тому що у нас їх ще багато", - заявив він.

Галлант вважає, що перемир'я буде нетривалим.

"Будь-які подальші переговори відбуватимуться під вогнем. Тобто, якщо вони захочуть продовжити обговорення наступної [угоди], то це відбуватиметься в той час, коли падають бомби і сили ведуть бої, така основа", - підкреслив він.

Звільнення заручників

24 листопада бойовики ХАМАС відпустили першу групу заручників, яких відправили до контрольно-пропускного пункту на кордоні Сектору Газа та Єгипту. Це стало можливо після оголошення Ізраїлем тимчасового припинення вогню.

При цьому 25 листопада мав відбутися другий обмін заручниками, проте ХАМАС почав затягувати його. При цьому бойовики звинуватили Ізраїль у тому, що нібито вони не пропускають гуманітарний вантаж на територію Гази.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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